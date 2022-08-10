В РФ признают критическую зависимость металлургии от подсанкционного оборудования

Российские металлурги критически зависят от иностранного ключевого оборудования и из-за санкций будут вынуждены искать обходные пути его покупки или переходить на менее качественные аналоги.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект развития металлургической отрасли РФ до 2030 года, с которым ознакомилась газета.

Минпромторг РФ, являющийся разработчиком документа, отмечает, что практически все оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит из так называемых "недружественных стран": так, санкции ЕС запрещают поставки в Россию.

"В частности, в России практически нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств. Практически все их виды ввозятся из-за рубежа, а производимые в России не соответствуют мировым стандартам.

Кроме того, Россия отстает от мировых лидеров по технологиям сталелитейного сектора, оборудованию для переделов аглодоменного цикла, прокатным станам, не производятся линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи. Практически потеряно производство валков для прокатных станов, которые в последнее время в основном импортировались", - говорится в статье.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что западные поставщики отказываются работать с российскими компаниями.

"Металлургам придется частично закупать уступающее в технических характеристиках оборудование в Азии. Так, производители алюминия вынуждены будут закупать самое критическое для производства оборудования через посредников в третьих странах, что увеличит сроки доставки и стоимость", - пишет газета.

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Кроме того, западные компании, чье оборудование используется в металлургической промышленности РФ, из-за санкций отказались проводить его сервисное обслуживание.

При этом быстрая разработка аналогов и их производство в РФ в ряде случаев признаны невозможными.

По словам руководителя проектов SBS Consulting Дмитрия Бабанского, на горизонте двух-трех лет сложно рассчитывать на высокий процент импортозамещения оборудования.

Эксперт говорит, что в этой перспективе, скорее, будет переориентация на поставщиков из "дружественных стран". Если говорить о перспективе десять лет, то если сформировать условия, можно будет развить технологии, по которым сейчас есть проблемы, считает он.

Экономическая правда