Немецкий оператор E.ON снизил свою долю в "Северном потоке 1" на 700 миллионов евро

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Крупнейший европейский оператор энергосетей E.ON снизил стоимость своей доли в газопроводе Северный поток 1 на примерно 700 миллионов евро из-за неопределенности влияния войны России в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

В марте компания E.ON (EONGn.DE) заявила, что балансовая стоимость 15,5% акций, принадлежащих компании опосредованно через пенсионный фонд, составляет 1,2 миллиарда евро, что означает снижение стоимости участия на 58%.

"Нынешний энергетический кризис наконец-то дает понять, что Европе необходимо трансформировать свою энергетическую систему. Быть независимым от российского газа. Обеспечить безопасность поставок", - заявил исполнительный директор Леонхард Бирнбаум.

Отмечается, что уменьшение стоимости было признано в собственном капитале других неоперационных доходах. В E.ON добавили, что ситуация "указывает на отсутствие событий, вызывающих необходимость обесценивания внеоборотных активов".

В марте E.ON предупредила о корректировке стоимости доли в "Северном потоке 1", мажоритарным владельцем которого является "Газпром", заявив, что это окажет негативное влияние на пенсионное обеспечение и чистый долг, но не вызовет проблем с ликвидностью.

Компания также сообщила о результатах первого полугодия: скорректированная основная прибыль (EBITDA) снизилась до 4,06 млрд евро. Компания придерживается прогноза на 2022 год относительно скорректированного EBITDA на уровне 7,6-7,8 миллиарда евро.