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Генпрокурор: Одна из версий следствия по гибели Вадатурского – целенаправленное убийство

Понедельник, 1 августа 2022, 19:35 - Дана Гордийчук
 
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Офис генпрокурора расследует гибель в воскресенье украинского бизнесмена Алексея Вадатурского, одной из версий следствия есть целенаправленное убийство.

Об этом в эфире Единых новостей рассказал генеральный прокурор Андрей Костин.

Он подчеркнул, что расследование по делу было безотлагательно начато.

"Сейчас действительно одна из версий – целенаправленное убийство господина Вадатурского и его семьи. Это одна из версий, которая сейчас прорабатывается. Уже назначено несколько экспертиз, было опрошено более 50 свидетелей", – рассказал Костин.

Генпрокурор заверил, что как только появится больше информации, Офис генерального прокурора "очень быстро эту информацию обнародует, с условиями того, чтобы это не помешало дальнейшему расследованию".

Напоминаем:

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами погиб основатель и неизменный генеральный директор одного из крупнейших украинских агропредприятий "Нибулон" Алексей Вадатурский.

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Жена Вадатурского тоже погибла. Известно, что в дом супругов попал вражеский снаряд.

В воскресенье ночью и утром россияне в очередной раз массированно обстреляли Николаев. Городской глава города Александр Сенкевич назвал обстрел "самым сильным за все время". В результате атаки разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома.

война Нибулон
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