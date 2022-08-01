Верховный Суд запретил строительство ТРЦ на Почтовой площади в Киеве

Верховный суд запретил строить торгово-развлекательный центр на Почтовой площади в столице, где было обнаружено огромное количество ценных достопримечательностей времен Киевской Руси.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

До этого иск об отмене градостроительных условий и ограничений на застройку территории был удовлетворен в судах первой и апелляционной инстанций.

"Своим постановлением Верховный суд оставил в силе решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми удовлетворен иск бывшей народной депутатки Наталии Новак об отмене мошеннических строительных условий и ограничений на застройку Почтовой площади, где под видом реконструкции транспортной развязки пытались построить торгово-развлекательный центр". Причем площадку под эту застройку делали за бюджетные средства", - прокомментировал представитель общественной организации "Киевляне, объединяемся" Александр Дядюк на своей странице в Facebook.

Компания "Хенфорд Украина" получила разрешение на строительство торгово-развлекательного центра на Почтовой площади Киевской горгосадминистрации еще в 2013 году.

В документах все работы числились как реконструкция транспортной развязки, а инвестор даже не оформлял право на использование земельных участков.

Но при подготовке котлована экскаватор раскопал древнюю деревянную улицу времен Киевской Руси XI-XII вв. Археологи обнаружили огромное количество ценных достопримечательностей, включая усадьбы, мастерские, частоколы и т.д.

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Учитывая это, городские активисты потребовали остановить строительство ТРЦ и предложили создать музей, включающий найденные археологические ценности.