Укрпочта прекратила работу на временно оккупированных территориях

Укрпошта

Укрпочта прекратила обслуживать клиентов на временно оккупированных территориях Украины из-за угрозы жизни работников и возможных ограблений.

Об этом сообщил гендиректор национального почтового оператора Игорь Смилянский в Telegram.

"До вчерашнего дня, несмотря на все препятствия и благодаря героической работе наших работников, в частности в Запорожье, а до этого в Херсоне, мы выплачивали сотни тысяч пенсий, принимали и перечисляли платежи за коммунальные услуги, а также доставляли продукты", – рассказал он.

Решение о прекращении работы на неподконтрольной Украине территориях в компании приняли из-за значительной угрозы жизни работников и угрозы ограбления со стороны бойцов российской армии и так называемых ЛНР/ДНР.

"Они не дают нам доставлять пенсии, потому что им нужно собрать номера паспортов от пенсионеров для референдумов в обмен на пенсии в "деревянной валюте" привычным для них шантажом", – добавил Смелянский.

Руководитель оператора заверил, что Укрпочта вернется к обслуживанию украинцев после освобождения территорий, включая Донецкую, Луганскую области и Крым.