Пассажиры транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя тревоги – КГГА

Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщает КГГА.

Пассажиров призвали пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

Подчеркивается, что трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширение проезжей части – "кармана".

При этом после отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.

"Оплачивать за проезд повторно не стоит в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции", - пояснили в КГГА.

"Город призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и также засчитывать пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

Экономическая правда