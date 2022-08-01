Австралия может столкнуться с дефицитом газа уже в следующем году

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Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа уже в 2023 году, поэтому внутренние производители должны перенаправить предназначенный для экспорта сжиженный природный газ на внутренний рынок.

Об этом заявила Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что нехватка газа на восточном побережье страны может привести к вынужденному закрытию производств. Ожидаемый дефицит эквивалентен примерно 10% прогнозируемого внутреннего спроса на восточном побережье, где расположены три крупнейших города Австралии.

"Это значительное ухудшение условий по сравнению с тем, что год назад мы прогнозировали на 2022 год, и оно представляет реальный риск для энергетической безопасности Австралии", – говорится в отчете ACCC.

Комиссия поддержала недавнее заявление правительства о том, что оно пересмотрит и расширит чрезвычайный механизм, позволяющий ему заставлять производителей отдавать приоритет внутреннему спросу на конкурентных условиях.

Пока крупные производители СПГ рассчитывают экспортировать большинство незаконтрактированных объемов. Вместо этого им следует увеличить внутреннее предложение до конца 2022 года, чтобы предотвратить возникновение дефицита в начале следующего года.

Кроме того, нехватка газа может оказывать дополнительное повышающее давление на стоимость энергоресурсов в стране.