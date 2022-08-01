С начала войны в Украине "Газпром" существенно сократил добычу и экспорт газа

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За первое полугодие российский "Газпром" предварительно добыл 262,4 миллиарда кубометров газа, что на 12% или 25,8 миллиардов кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Также в сообщении отмечается, что экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд. кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 34,7% или на 40 млрд кубометров.

Также сократился спрос на газ из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период снизился на 2% (на 3 млрд куб. м).