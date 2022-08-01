В России Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до марта 2023 года

Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на 6 месяцев - они будут действовать до 9 марта 2023 года.

Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

При этом, ограничения, впервые введенные в марте этого года - через несколько дней после начала вторжения РФ в Украину - предусматривают, что со вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую ​​же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу.

Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Кроме этого, остается в силе до следующего года ограничение на покупку иностранной валюты: банки могут продавать только доллары США и евро, поступившие на их счета после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту банки могут продавать без ограничений.

При этом Центробанк РФ ввел несколько мер по поддержке рубля. Среди них, в частности, запрет на снятие наличной валюты иностранными компаниями и предпринимателями-нерезидентами, запрет продавать гражданам наличные деньги через кассы и другие.

В июле глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие в России до сентября валютные ограничения будут продолжены, поскольку нет оснований ожидать улучшения ситуации с ввозом валюты в страну.

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По ее словам, оборот наличных долларов в России сохранится "даже в апокалиптическом сценарии".

Экономическая правда