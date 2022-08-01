В России Центробанк продлил ограничение на снятие валюты до марта 2023 года
Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на 6 месяцев - они будут действовать до 9 марта 2023 года.
Об этом сообщается на сайте российского регулятора.
При этом, ограничения, впервые введенные в марте этого года - через несколько дней после начала вторжения РФ в Украину - предусматривают, что со вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу.
Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Кроме этого, остается в силе до следующего года ограничение на покупку иностранной валюты: банки могут продавать только доллары США и евро, поступившие на их счета после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту банки могут продавать без ограничений.
При этом Центробанк РФ ввел несколько мер по поддержке рубля. Среди них, в частности, запрет на снятие наличной валюты иностранными компаниями и предпринимателями-нерезидентами, запрет продавать гражданам наличные деньги через кассы и другие.
В июле глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие в России до сентября валютные ограничения будут продолжены, поскольку нет оснований ожидать улучшения ситуации с ввозом валюты в страну.
По ее словам, оборот наличных долларов в России сохранится "даже в апокалиптическом сценарии".
Экономическая правда