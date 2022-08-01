Индекс ожиданий бизнеса в Украине растет: наиболее позитивно настроен сектор торговли

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В июле бизнес несколько улучшил оценки перспектив своей экономической деятельности – индекс ожиданий деловой активности вырос до 43,6 против 41,3 в июне.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Вместе с тем, усиление интенсивности боевых действий, нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, высокие цены на энергоносители и сокращение спроса откладывают возобновление роста экономической активности во всех секторах экономики.

В июле у привлеченных к опросу предприятий остались пессимистические оценки экономических результатов в ближайшей перспективе по всем секторам экономики.

В частности, предприятия промышленности сохранили негативные оценки экономических перспектив, обусловленные нарушением производственных и логистических цепочек, разрушением мощностей и инфраструктуры, временной оккупацией территорий.

Секторальный индекс в июле составил 43,1 против 43,7 в июне. У представителей промышленности слабые ожидания объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов, в то же время ухудшились ожидания новых экспортных заказов.

В секторе строительства ослабили оценки экономических результатов своих предприятий, несмотря на сезонные благоприятные условия и принятие правительством ряда постановлений по улучшению деятельности сектора.

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Секторальный индекс составил 35,0 (против 40,1 в июне). Ожидания опрошенных относительно объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов, а также доступности подрядчиков были отрицательными.

Зато предприятия торговли, несмотря на сложности, адаптируются к новым условиям и улучшают ожидания своей экономической деятельности – секторальный индекс приблизился к нейтральному уровню и составил 48,7 по сравнению с 43,4 в июне. Респонденты настроены на увеличение объемов товарооборота, но сдержанно оценили объемы закупок товаров для продажи. Но в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи.

В сфере услуг предприниматели несколько улучшили, но оставили пессимистичными оценки своих экономических результатов: секторальный индекс составил 41,9 (в июне – 37,7). Негативным ожиданиям способствовали продолжение интенсивных боевых действий, повреждение транспортной инфраструктуры, сокращение спроса и потеря заказов.

Также опрос продемонстрировал, что во всех секторах экономики оценки занятости остаются пессимистическими.

"Респонденты предприятий всех видов деятельности продолжают ожидать уменьшения количества работников, больше всего – сектора строительства. В то же время предприятия торговли и сферы услуг отметили некоторое повышение спроса на персонал", – добавили в Нацбанке.

Экономическая правда