Египет не отказывался от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы, контракт перезаключат

Информация Reuters о расторжении Египтом контракта с Украиной на поставку 240 тыс тонн пшеницы не соответствует действительности, контракт будет перезаключен из-за отсутствия в нем положений о действиях сторон в случае наступления форсмажорных обстоятельств.

Об этом в эфире Hromadske заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Михаил Непран, пишет "Интерфакс-Украина".

Непран сослался на посла Украины в Египте Николая Нагорного и информацию, полученную от зернотрейдеров.

"Действительно, контракт был подписан. Да, украинская сторона в связи с блокадой портов не могла выполнить его своевременно.

Вышло так, что в соглашении у них не был предусмотрен пункт о существовании форсмажера. Если бы такой пункт был, то они бы пришли в ТПП, мы бы выдали им сертификат, и это стало бы основанием для них без штрафных санкций продлить срок выполнения контракта", - сказал он.

По его словам, Украина и Египет в результате приняли решение закрыть этот контракт с невыполнимыми условиями и заключить новое соглашение, по которому и будет осуществлена ​​закупка пшеницы.

"Более того, как сообщил мне наш посол в Египте Николай Нагорный, египетская сторона официально заверила его в том, что она ни в коем случае не отказывается от сотрудничества с Украиной, что они понимают ситуацию с блокировкой портов, и Египет в дальнейшем готов работать с Украиной и закупать зерно", - подчеркнул представитель ТПП.

ВИДЕО ДНЯ

Контракт на поставку 240 тыс. тонн пшеницы был подписан в конце 2021 года, а поставки должны были состояться в марте-апреле этого года. За это время стоимость зерновых существенно изменилась, что будет отражено в новом контракте.

"Наши зернотрейдеры мне сказали, что они даже радуются такой ситуации, потому что когда заключалось соглашение в декабре прошлого года, то цена была где-то $250 за тонну.

В настоящее время цена выросла почти вдвое. То есть с экономической точки зрения им даже выгоднее стало, ведь новый контракт будет подписываться уже по другой цене, то есть все кричали, что "зрада", а оказалась "перемога", - подытожил Непран.

Напомним:

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Египет расторг контракты на 240 тысяч тонн украинской пшеницы, которые были забронированы государственным покупателем зерна на поставку в феврале и марте, но так и не были отгружены из-за вторжения России в Украину.

Экономическая правда