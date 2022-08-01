Нацбанк запустил акцию по сбору монет для нужд ВСУ

Нацбанк Украины запустил благотворительную акцию "Смелая гривня", в рамках которой в течение трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен - их потом перечислят на нужды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В течение следующих трех месяцев по всей Украине продлится сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных Сил Украины", - пояснили в регуляторе.

В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн.

"Значительное количество разменных монет, в том числе монет номиналом 10 коп. (28,5% от общего количества монет в обращении) и 50 коп. (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах .

В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика", - говорят в НБУ.

Пункты мобилизации монет будут работать с 1 августа по 31 октября 2022 года в отделениях уполномоченных банков - Ощадбанка и ПУМБа. Принести монеты может любой желающий.

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"Акция "Смелая гривня" - это хороший случай внести свой вклад в победу, даже если он составит всего 10 копеек.

Сдавайте монеты в банки, а мы отправим их на фронт", - заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

"Можно также организовать коллективный сбор средств среди общин определенного района, жилищного комплекса, на работе или других сообществах", - говорится в сообщении.

Адреса отделений, в которых можно сдать собранные монеты, а также подробные условия участия в акции указаны на сайте "Смелая гривня".

Экономическая правда