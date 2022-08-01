США рассматривают возможность санкций против контрабандистов иранской нефти – WSJ

США рассматривают возможность введения санкций против бизнесмена с ОАЭ, уроженца Ирака и гражданина Великобритании Салима Ахмеда Саида и сети компаний, подозреваемых в содействии экспорту подсанкционной иранской нефти.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием и его материалами, а также на корпоративные документы.

Операции по смешиванию иранской и иранской нефти в море между двумя странами нарушали санкции, введенные ЕС и США, пишет WSJ.

Отмечается, что компании и частные лица осуществляли перегрузку нефти с судна на судно в водах между Ираком и Ираном.

Затем они подделывали документы, чтобы скрыть происхождение груза и выдать нефть за иракскую. Стороны, таким образом, надеялись избежать санкций против иранской нефти.

Научный сотрудник Института Хадсона Роберт Гринвей заявил газете, что операции Ирана по уклонению от санкций через Ирак, в том числе из-за смешения иранской и иракской нефти для сокрытия ее происхождения, составляли до 25% экспорта Тегерана в 2020 году.

Однако в администрации Байдена пока нет консенсуса по поводу санкционных планов - администрация хочет продлить ядерное соглашение как способ обуздать ядерные планы Ирана, но также имеет дело с противодействием соглашению, говорят источники.

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Большинство иранской нефти покупали клиенты в Азии, но западные компании, такие как ExxonMobil, Koch Industries и Shell, также были вовлечены в сделки. Они либо проводили транзакции для компаний, занимающихся смешением нефти, либо выступали сторонними посредниками по доставке, либо покупали смешанную нефть, пишет WSJ.

Exxon и Koch отказались от комментариев. Кертис Смит, представитель Shell, сказал, что компания стремится "полностью соблюдать все применимые международные законы, торговые ограничения и санкции".

Источники газеты отметили, что за операциями по смешиванию нефти стоит Салим Ахмед Саид и компания Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading.

"Я владелец Ikon Petroleum и Rhine Shipping. Я не владелец Aissot", - написал Саид в комментарии по электронной почте.

"Мои компании вообще не снабжали иранскую нефть, нарушая санкции США, и все мои соглашения с Ираком были полностью законными", - подчеркнул он.

Американские чиновники утверждают, что сделки с нефтью проводились со второй половины 2017 года, когда Трамп объявил о возможности повторного введения широких санкций против Ирана, чтобы принудить Тегеран к новому ядерному пакту. Тогда министр нефти Ирака Джаббар Али Хуссейн Аль-Луайби помог создать новую компанию как единственный экспортер нефти страны.

Экономическая правда