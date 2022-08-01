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В госбюджет в июле поступило почти на половину больше, чем было запланировано

Понедельник, 1 августа 2022, 10:28 - Экономическая правда
 
НБУ

В июле в государственный бюджет поступило 64 миллиарда гривен, индикативные показатели выполнены на 144,7%.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram.

Парламентарий отметил, что в прошлом месяце дополнительно поступило в бюджет 19,8 млрд гривен.

В сумме это на 24,5 млрд грн (61,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие этого года в общий фонд государственного бюджета поступило 413,9 млрд грн, индикативные показатели выполнены на 103,5% (+13,8 млрд грн).

Более прошлогоднего факта января-июля 2021 года уплачено 83,4 млрд грн, что на 25,2% больше.

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