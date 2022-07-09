В России сообщают о первой в истории дефляции

В июне по сравнению с маем цены в России снизились на 0,35%, до этого дефляция не была зафиксирована ни разу с 1991 года.

Об этом следует из данных Росстата.

В годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1% в мае до 15,9%.

Основной причиной стало снижение цен на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 9,6%. Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,4%.

Опрошенные росийским изданием Медуза эксперты, объясняют это снижением потребительского спроса и укреплением рубля, которое отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу.

А вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала.

Напоминаем:

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В марте, после начала полномашиабной войны и введения первых санкций против РФ, месячная инфляция составила 7,6%, а годовая — 16,7% (что стало максимумом с 2015 года).