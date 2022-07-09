Минэкономики: можно наращивать экспорт до 50% ВВП

В Минэкономики считают, что Украина может увеличить долю экспорта в структуре ВВП с 35 до 50%.

Об этом в колонке для УП сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что 75% нашего экспорта составляет сырье. "Для целого ряда более развитых стран мы являемся сырьевым придатком. Мы им продаем пшеницу по 350 долларов за тонну, а они нам iPhone по такой же цене, но за штуку", - сказала Свириденко.

Но, по ее словам, Украина может изменить тренд, развить промышленную переработку и изменить доли ровно наоборот: экспортировать 75% готовых продуктов и услуг и только 25% - сырья.

"Для массового развития переработки есть только один способ - интенсивные капитальные инвестиции", - резюмировала она.

Напоминаем:

Бывший заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна морским путем.