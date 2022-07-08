Правительство снова запретило экспорт удобрений из Украины
Кабинет министров отменил лицензирование на пшеницу и вернул запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений.
Об этом сообщила пресс-служба министерства агрополитики.
Вступило в силу постановление правительства от 1 июля, которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам.
Теперь пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию.
Отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес.
Постановлением также вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений (код УКТВЭД 3102).
Напоминаем:
Кабинет министров в начале марта ввел нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений – то есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Уже в конце месяца запрет был отменен, и установили квоту на вывоз этой продукции.