Правительство снова запретило экспорт удобрений из Украины

Кабинет министров отменил лицензирование на пшеницу и вернул запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений.

Об этом сообщила пресс-служба министерства агрополитики.

Вступило в силу постановление правительства от 1 июля, которым внесены изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам.

Теперь пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) исключены из перечня товаров, обязательных к лицензированию.

Отменен запрет на экспорт и введено лицензирование на овес.

Постановлением также вводится запрет на экспорт минеральных или химических, азотных удобрений (код УКТВЭД 3102).

Напоминаем:

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Кабинет министров в начале марта ввел нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений – то есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Уже в конце месяца запрет был отменен, и установили квоту на вывоз этой продукции.