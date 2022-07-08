В Украине планируют верифицировать конечных бенефициаров компаний

Верховная Рада одобрила за основу законопроект, устанавливающий механизм внесения в единый государственный реестр информации о возможной недостоверности данных с последующей проверкой.

Об этом говорится на странице законопроекта №6003 на сайте ВРУ.

За соответствующее решение на заседании 8 июля проголосовал 261 нардеп.

А именно, будет проверяться достоверность информации о конечном бенефициарном владельце или структуре собственности компании в случае обнаружения разногласий между результатами первичного финансового мониторинга и данными в ЕГР.

Также сейчас отсутствует механизм привлечения лиц к ответственности за предоставление недостоверной информации в ЕГР. Потому законопроект предлагает ввести ответственность юрлиц за внесение заведомо ложных сведений о конечном бенефициаре или его отсутствии.

Кроме того, законопроект признает, что внесение в ЕГР сведений о расхождении в данных по итогам финмониторинга и имеющихся данным в реестре не является нарушением профессиональной тайны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поскольку информация о конечных бенефициарных владельцах в ЕГР не проверяется на предмет достоверности и актуальности, увеличивается риск использования фирм с непрозрачной структурой собственности в схемах отмывания средств и уклонения от уплаты налогов.

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