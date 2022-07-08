Нидерландская KLM сократит сотни авиарейсов из-за нехватки персонала
Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что вынуждена отменить до 20 ежедневных рейсов на европейских направлениях до конца августа из-за нехватки персонала.
Об этом говорится в заявлении компании в пятницу, сообщает "Европейская правда".
KLM и аэропорт Схипхол, являющийся базой KLM, не могут заполнить тысячи вакансий после пандемии коронавируса. Аэропорт Схипхол попросил авиакомпании сократить поток пассажиров, чтобы снизить давление.
"Рабочая нагрузка в аэропорту неумолима, поскольку Схипхол и KLM сталкиваются с нехваткой персонала. Меры, принятые KLM, направлены на восстановление операционной стабильности, тем самым снижая нагрузку на персонал в Схипхоле и KLM. До 28 августа мы отменяем от 10 до 20 рейсов направления каждый день", - говорится в заявлении компании.
Лишь две недели назад KLM заявила, что большинство пассажиров с приобретенными билетами не столкнутся с изменениями маршрута из-за ситуации в аэропорту. В то время было сказано, что только ограниченное количество отмен произойдет в период отпусков.
KLM заявила, что своевременно проинформирует пассажиров и перебронирует билеты на другой рейс.
"В большинстве случаев этот рейс будет отправляться в тот же день или поближе к начальному бронированию. Пассажирам не нужно связываться с KLM, но они будут проинформированы KLM или их турагентом", - заявила компания.
Как сообщалось, Франкфуртский аэропорт, наиболее загруженный авиатранспортный узел Германии, столкнется со сбоями в работе в ближайшие месяцы из-за катастрофической нехватки персонала.
Также в Германии второй месяц подряд растет пассажиропоток на железной дороге из-за того, что все больше людей выбирают такую альтернативу на фоне постоянных проблем с авиарейсами.