Нидерландская KLM сократит сотни авиарейсов из-за нехватки персонала

Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что вынуждена отменить до 20 ежедневных рейсов на европейских направлениях до конца августа из-за нехватки персонала.

Об этом говорится в заявлении компании в пятницу, сообщает "Европейская правда".

KLM и аэропорт Схипхол, являющийся базой KLM, не могут заполнить тысячи вакансий после пандемии коронавируса. Аэропорт Схипхол попросил авиакомпании сократить поток пассажиров, чтобы снизить давление.

"Рабочая нагрузка в аэропорту неумолима, поскольку Схипхол и KLM сталкиваются с нехваткой персонала. Меры, принятые KLM, направлены на восстановление операционной стабильности, тем самым снижая нагрузку на персонал в Схипхоле и KLM. До 28 августа мы отменяем от 10 до 20 рейсов направления каждый день", - говорится в заявлении компании.

Лишь две недели назад KLM заявила, что большинство пассажиров с приобретенными билетами не столкнутся с изменениями маршрута из-за ситуации в аэропорту. В то время было сказано, что только ограниченное количество отмен произойдет в период отпусков.

KLM заявила, что своевременно проинформирует пассажиров и перебронирует билеты на другой рейс.

"В большинстве случаев этот рейс будет отправляться в тот же день или поближе к начальному бронированию. Пассажирам не нужно связываться с KLM, но они будут проинформированы KLM или их турагентом", - заявила компания.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Франкфуртский аэропорт, наиболее загруженный авиатранспортный узел Германии, столкнется со сбоями в работе в ближайшие месяцы из-за катастрофической нехватки персонала.

Также в Германии второй месяц подряд растет пассажиропоток на железной дороге из-за того, что все больше людей выбирают такую ​​альтернативу на фоне постоянных проблем с авиарейсами.

Европейская правда