Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете

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Казахстан вышел из соглашения Союза Независимых Государств в 1995 году о Межгосударственном валютном комитете.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на местные медиа.

Соответствующий протокол подписал президент страны Касим-Жомарт Токаев, документ уже вступил в силу.

Комитет был создан для координации денежно-кредитной и валютной политики государств – участников Соглашения о создании платежного союза государств – участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Напомним, что Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в присутствии Путина заявил, что его страна не будет признавать псевдореспублики "ЛДНР".

Затем Токаев заявил, что планирует увеличить поставки нефти в Европу, но РФ закрыла важный терминал для ее экспорта.

6 июля на казахском месторождении Тенгиз произошел взрыв. В тот же день стало известно, что Казахстан рассматривает запрет на перевозку санкционных товаров в РФ и Беларусь, попавших под санкции ЕС, Великобритании и США.

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Накануне Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты поставок нефти в Европу в обход РФ.