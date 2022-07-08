США призывают Японию усилить давление на криптомайнеров, работающих в РФ – FT

США призвали Японию усилить давление на криптовалютные биржи и майнеров, чтобы те разорвали какие-либо связи с Россией и отказались от майнинга криптовалюты в Сибири.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, призыв от американских дипломатов отправили в несколько из 31 японской официально лицензированной криптобиржи, которые все еще работают в России.

"Дипломаты попросили Токио сосредоточиться на прекращении операций по майнингу криптовалюты в Иркутской области в Сибири.

Эта территория лучше для криптомайнинга, поскольку ее относительно низкие температуры требуют меньшее охлаждение и доступность дешевой гидроэлектроэнергии", - пишет FT.

По словам источников, близких к трем биржам, в ответ представители Японского агентства финансовых услуг снова требовали от контролируемых ими японских бирж прекратить любые отношения с РФ.

Отвечая на вопрос по запросу, FSA и посольство США в Токио отказались комментировать.

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Государственный департамент США заявил, что Вашингтон и его союзники "единственны в нашей решимости привлечь Россию к ответственности" за войну против Украины.

"Мы будем продолжать оценивать последствия наших мер и готовы принимать дальнейшие меры", - сказал представитель Госдепа.

После вторжения РФ в Украину FSA в марте уже призвало биржи отслеживать какие-либо счета и операции, связанные с движением активов физических и юридических лиц под санкциями.

Регулятор тогда напрямую не запретил биржам работать в России, однако некоторые из них интерпретировали это таким образом и ушли из страны, рассказали знакомые из ситуаций источники FT.

При этом другие биржи и майнеры, напротив, создали "сложную сеть дочерних компаний", чтобы продолжить работу в России, отмечает издание. На это, в частности, обратили внимание и американские дипломаты, попросившие Токио усилить контроль над этой сферой, говорят источники.

Бывший глава одной из криптобирж на условиях анонимности подтвердил FT, что японские биржи столкнулись с повышенным давлением и требованиями уйти из России. Однако он отметил, что знает как минимум одну компанию, решившую сохранить свой бизнес в стране, создав компанию-пустышку в Сингапуре и проводя платежи через нее.

Экономическая правда