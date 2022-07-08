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Суд арестовал имущество "Газпрома" и "Роснефти" в Украине на 2 миллиарда

Пятница, 8 июля 2022, 15:06 - Cергей Мельник

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий уходила на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривень. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности.

"Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических владельцев "переписать" их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними", – говорится в сообщении.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

Экономическая правда

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