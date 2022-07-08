НБУ упростил валютные ограничения для импорта товаров

Национальный банк согласовал нормативно-правовые акты в соответствии с постановлением Кабинета министров, которым фактически упраздняется понятие критического импорта.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Это позволит бизнесу с 9 июля 2022 года покупать валюту и переводить средства по импортным операциям товаров, которые классифицируются в товарных группах 01 – 97 УКТ ВЭД по закону "О Таможенном тарифе Украины", то есть импортировать любую товарную продукцию", – говорится в сообщении.

В то же время, регулятор обращает внимание, что ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться.

Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, входящие в перечень, утвержденный постановлением КМУ от 7 июля 2022 года № 761.

Важной предпосылкой для упрощения валютных ограничений для импорта продукции стало вступление с 1 июля 2022 года в силу закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению", которым возобновляются пошлины и налоги на импорт товаров и услуг.

Кроме того, Национальный банк с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней.

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Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны.

Новые требования будут применяться для операций резидентов по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля 2022 года. Для операций, проводившихся до соответствующей даты, предельные сроки расчетов по-прежнему составляют 365 дней.

В целях снижения давления на валютном рынке Национальный банк уменьшает с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года.

Экономическая правда