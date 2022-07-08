Все разделы
Укр / Рус

"Вернись живым" приобрел 100 военных авиакомплексов "натовского" стандарта

Пятница, 8 июля 2022, 14:27 - Cергей Мельник
 
тарас чмут, повернись живим

Фонд "Вернись живым" приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas – специальной военной разработки, стоящей на вооружении в ряде стран НАТО.

Об этом сообщил глава фонда Тарас Чмут.

По словам Чмута, в прошлом году разработка прошла полный цикл испытаний в украинских Силах специальных операций.

"100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов. Цена закупки – 5 млн евро", – сообщил директор фонда.

"Главная особенность Atlas-ов – это то, что они, в отличие от привычных Мавиков и Аутелов, разрабатывались для военных нужд. А это значит, что у них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора, использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью", – отметил Чмут.

Он добавил, что первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте, снабжая воздушной разведкой Силы специальных операций.

Поддержать Фонд можно по ссылке.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

война авиа
Материалы по теме
Бюджет обороны: как изменились бюджетные расходы из-за войны 8 июля 2022, 13:34
Экономика Лукашенко. Как Беларусь за два года потеряла все, что строила 10 лет 8 июля 2022, 09:15
Как Минюст собирается взыскать репарации с России 8 июля 2022, 08:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте