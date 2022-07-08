"Вернись живым" приобрел 100 военных авиакомплексов "натовского" стандарта
Фонд "Вернись живым" приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas – специальной военной разработки, стоящей на вооружении в ряде стран НАТО.
Об этом сообщил глава фонда Тарас Чмут.
По словам Чмута, в прошлом году разработка прошла полный цикл испытаний в украинских Силах специальных операций.
"100 комплексов – это 300 трикоптеров + наземные станции управления, ретрансляторы, защищенные планшеты, несколько вариантов целевой нагрузки и комплект запасных частей и инструментов. Цена закупки – 5 млн евро", – сообщил директор фонда.
"Главная особенность Atlas-ов – это то, что они, в отличие от привычных Мавиков и Аутелов, разрабатывались для военных нужд. А это значит, что у них есть защищенный канал связи, возможность установить антенну на расстоянии от оператора, использовать ретранслятор и несут качественную тепловизионную камеру для наблюдения ночью", – отметил Чмут.
Он добавил, что первые несколько десятков комплексов уже два месяца работают на фронте, снабжая воздушной разведкой Силы специальных операций.
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Экономическая правда