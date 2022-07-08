Более 400 государственных закупок с начала вторжения провели с компаниями из РФ или Беларуси

Всего 83 предприятия, связанные с РФ и Беларусью, участвовали в госзакупках с начала полномасштабной войны – с ними заключили соглашений на 65 млн грн, которые Бюро экономбезопасности хочет аннулировать.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

С этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн. гривен.

Например, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн гривен, другая - предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.

"В связи с открытой вооруженной агрессией РФ против Украины актуально создание законодательных запретов по участию российского бизнеса в национальной экономике. Их деятельность в Украине потенциально несет угрозы экономической безопасности государства", – заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

Следовательно, Бюро экономической безопасности инициировало перед правительством вопросы запрета компаниям, собственники или руководители которых связаны с Россией или Беларусью, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений.

Также Бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.