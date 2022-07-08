Индия в июне купила партию российского угля, заплатив за него в юанях – СМИ
Индийский производитель цемента Ultratech в июне купил партию российского угля, заплатив за него в юанях – операцию поддержал крупнейший частный банк Индии HDFC.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на счет-фактуру, с которой ознакомилось агентство, и источники.
"Нет никаких предположений о том, что закупка, о деталях которой ранее не сообщалось, каким-либо образом нарушает санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину.
Однако такой вид торговли снизит влияние санкций Запада против Москвы", – пишет Reuters.
Агентство подчеркивает – такое соглашение свидетельствует о том, что Россия может продолжать торговать своими товарами, не рассчитываясь в долларах.
Согласно счету-фактуре от 5 июня и по информации источников издания, банк HDFC поддержал покупку производителем цемента Ultratech российского угля у Сибирской угольной энергетической компании (SUEK) за 172,7 млн юаней (25,74 млн долл.).
Агентство отмечает, что аккредитив на сделку выдало мумбайское отделение HDFC.
"В платежных документах SUEK просит Ultratech перечислить деньги в юанях на счет в шанхайском филиале China Everbright Bank. Филиал HSBC в Гонконге указан как банк-корреспондент", - говорится в статье.
При этом у Reuters нет надежных подтверждений, дошли ли эти деньги – однако на прошлой неделе стало известно о том, что Ultratech импортировала 157 000 тонн угля SUEK.
HDFC Bank и HSBC отказались от комментариев. Ultratech, SUEK и China Everbright Bank не ответили на запросы комментариев.
Более широкое использование юаня для расчетов может помочь Москве в обходе санкций и одновременно поддержать стремление Китая к усилению его валюты в мировой торговле, резюмирует издание.
Экономическая правда
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