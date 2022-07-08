В Украине собрали первый миллион тонн зерна нового урожая – Минагро

Почти во всех областях Украины аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур - намолотили уже 1,1 млн тонн зерна.

Об этом сообщили в Минагрополитики.

Собрали зерно на площади 417,3 тыс га (3%) при урожайности 26,3 ц/га:

озимого ячменя намолочено 717,8 тыс. тонн (254,3 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га);

озимой пшеницы намолочено 355,8 тыс. тонн (147,9 тыс. га, при урожайности 24,1 ц/га);

гороха намолочено 24,6 тыс. тонн (15,1 тыс. га, при урожайности 16,2 ц/га).

Кроме того, сельхозтоваропроизводители 8 областей приступили к сбору озимого рапса, который собрали на площади 43,5 тыс. га (4%), намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.

Экономическая правда

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