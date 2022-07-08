Не будем экспортировать электроэнергию, если Украине ее не будет хватать – Минэнерго

Украина не будет экспортировать электроэнергию в случае ее дефицита внутри страны, однако сейчас таких рисков нет.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Вообще нет, не вижу никаких рисков. У нас в системе есть профицит. И мы не будем экспортировать, если нам не будет хватать в системе", - заверил министр.

По его словам, первоочередной задачей является бесперебойное снабжение электроэнергией собственных граждан.

"Это ситуация win-win, это хорошо и для нас, и для них. Это хорошо для рынка: мы получаем средства, снимаем вопросы профицита, а европейцы, потребляя нашу электроэнергию, меньше используют российский газ и уголь", – пояснил Галущенко.

По его словам, первый коммерческий экспорт в ЕС в рамках ENTSO-E (Европейской сети операторов системы передачи электрической энергии) не очень велик - 100 МВт, при том, что технические возможности позволяют 2 ГВт.

При этом Украина надеется за счет линий нарастить мощности до 6 ГВт. Уже подписано соглашение с Польшей, есть проекты с Румынией и другие.

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"Как только мы выйдем на желаемые объемы, уверен, что у нас не будет проблем с реализацией, в том числе в Германии. И как только мы увеличим коммерческий объем, я уверен, что никаких вопросов с точки зрения рисков к нам не будет", - добавил министр.

Напомним:

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Экономическая правда