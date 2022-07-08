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Почти всю прибыль Укрэнерго за 2021 год перечислят в госбюджет

Пятница, 8 июля 2022, 09:20 - Алексей Павлыш

Кабмин согласовал направление 90% чистой прибыли НЭК "Укрэнерго" по результатам деятельности в 2021 году в размере 127 млн ​​грн в госбюджет.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Согласовано направление 90 процентов чистой прибыли частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 г., в размере 127 036 тыс. гривен на выплату дивидендов в Государственный бюджет Украины", - написал он.

Согласно финансовой отчетности, за 2021 год НЭК "Укрэнерго" получила 141,2 млн грн прибыли.

По итогам 2021 года компания уплатила государству 1222 млн грн налогов и обязательных платежей (включая 643 млн грн налогов и 579 млн грн ЕСВ).

Экономическая правда

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