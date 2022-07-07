Эксперты о восстановлении Украины: Назначение избранного руководителя САП будет очень хорошим сигналом

Конференция в Лугано по восстановлению Украины - хорошее начало работы по восстановлению, но после красивых слов о реформах должны идти конкретные шаги.

Об этом шла речь в ходе дискуссии "Как мы будем реформировать страну: по следам конференции в Лугано", который провел Центр социально-экономических исследований CASE Украина совместно с ЭП.

"До анализа представленной программы восстановления дело не дошло, потому что мы не видели еще конкретных шагов. Нет смысла анализировать программы правительства как таковые - у нас с воплощением правительственных программ все не так хорошо, поэтому хотелось бы говорить об очень конкретных вещах.

Относительно конференции в Лугано - произошло событие, рассчитанное на наших иностранных партнеров, потенциальных инвесторов. Это была оень хорошая шоу-программа для них", - заявила представительница Bendukidze Free Market Center Наталья Мельник.

По ее словам, очень много неизвестных в планировании конкретных шагов из-за того, что война продолжается.

"В этих наработках многое действительно правильного, вопрос - как это будет воплощаться и в каких временных рамках. Потому что много вещей, о которых говорилось в контексте Украины после победы, - их надо делать уже сейчас.

И в части обещаний мы эти вещи увидели - потому что, опять же, мы возвращаемся к очень болезненной для нас теме верховенства права, вернее, его отсутствию. И здесь мы видим очень конкретное обещание, что уже избранный руководитель САП будет назначен уже в июле. По таким ориентирам мы скоро сможем увидеть, насколько правительство готово перейти от красивых слов к конкретным вещам", - добавила она.

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"Процесс выбора руководителя САП у нас длится уже два года, поэтому его назначение в июле будет очень хорошим сигналом и для инвесторов, и для нас тоже. Чтобы мы понимали, что та озвученная конкретика она будет сделана", - резюмировала она.

"У нас последние 30 лет было очень много планов, стратегий, идей, как реформировать страну. Много хороших вещей было сделано, но главная наша проблема – каким образом довести эту страгеию до ее имплементации.

Эта конференция – это такое хорошее начало, начало диалога. В частности, на этой конференции были конкретные разговоры, что нам действительно нужно обеспечить страхование военных рисков, потому что война – непонятно на какой период. Но начать восстановление экономики нужно уже сейчас.

Это нужно для того, чтобы выстоять и победить в этой борьбе", – сказал, в свою очередь, представитель Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч.

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Экономическая правда