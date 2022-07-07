В июне предложений работы в Украине стало на 67% больше – исследование

В июне на одном из крупнейших украинских сайтов поиска работы Work.ua количество предложений выросло на 67% – это вдвое быстрее, чем вакансии появлялись в мае.

Об этом говорится в данных сайта по итогам июня, предоставленных ЭП.

Четверть этих предложений сконцентрирована в Киевской области — 9 352 вакансии. Далее следует Львовская область (4614 вакансии), за которой расположились Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. При этом самая большая динамика обновления наблюдается в Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

В июне среди работодателей сохраняется высокий спрос на специалистов по продажам, которые оказывают непосредственное влияние на развитие бизнеса. Также больше всего искали продавцов-консультантов, бухгалтеров, водителей и поваров.

В дальнейшем пользуются спросом работники в сфере обслуживания и продаж, также ищут рабочие специальности и айтишников.

В work..ua констатируют, что главное преимущество, как это произошло с началом полномасштабного вторжения, на стороне работодателей. Относительно конкуренции она особенно высока в центре, на севере и юге страны, а самая низкая — в западных областях.

Что касается зарплат, существенных изменений не наблюдается, и с начала года средняя медиана зарплат в Украине держится на уровне 15 000 грн. Рост зарплат на уровне 10% произошел в июне в категориях охраны, HoReCa и туризма, что может быть связано с началом отпускного сезона.

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Самые большие зарплаты традиционно у специалистов по ИТ-сфере: Net-программист – 77 000 грн, программист Java – 60 000 грн, back end программист – 53 000, full stack программист и python-программист – по 50 000 грн.

Наименьшая оплата труда по вакансиям: уборщик – 7 000 грн, посудомоечник и педагог-организатор – по 8 000 грн.

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