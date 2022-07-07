В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оборудки со средствами ЕС

Бюро экономической безопасности вместе с Министерством внутренних дел разрабатывают изменения в Уголовный кодекс, чтобы ввести уголовную ответственность за незаконные действия со средствами Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Ведомства разрабатывают новую норму Уголовного кодекса, предварительно – статья 210-1 "Нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза", предусматривающей уголовную ответственность по незаконным действиям со средствами Евросоюза.

"Ответственность будет охватывать весь спектр противоправных действий, от незаконного получения до нецелевого использования средств ЕС", - отмечают в БЭБ. В настоящее время осуществляются процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.