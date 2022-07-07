Румыния на месяц раньше запустила железную дорогу в порт для украинского экспорта

Румыния в четверг запустила широкопутную железную дорогу в дунайский порт Галац, что поможет быстрее доставлять украинские грузы – работы должны были закончить только через месяц.

Об этом сообщил министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну.

Работы по восстановлению железной дороги между селом Джурджулешты (Молдова) и портом Галац начались 6 июня и были завершены почти на месяц раньше предусмотренного срока.

"Отныне поезда, идущие из Украины через Молдову, могут разгружать зерно непосредственно в порту Галац без перегрузки на границе", - написал Гриндяну. Он добавил, что зерно можно будет передавать на баржи или хранить в силосе в порту мощностью 25 тысяч тонн.

Ремонт этой железнодорожной линии обошелся в 1,289 млн леев (8 млн грн), проект финансировался бюджетом CFR Infrastructure.

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Напоминаем:

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В начале мая Министерство транспорта Румынии объявило тендер на ремонт железнодорожной линии между селом Джурджулешты (Молдова) и портом Галац для перевозки грузов из Украины.

Российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.