Правительство закончило выплаты 6500 гривень по єПідтримці

Кабинет министров закончил все выплаты в 6500 грн в рамках программы єПідтримка, которую запустили в марте – всего выплачено почти 31 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Программа єПідтримка, которую мы запустили еще в марте полностью реализована. Все, кто подавался на выплату в размере 6500 грн, — ее получили. Это почти 5 млн граждан", – рассказал Шмигаль.

По его словам, финальная сумма всех выплат составила 30,9 млрд. грн. Сегодня правительство также одобрило постановление, добавил премьер, позволяющий получать доход от военных облигаций благодаря картам єПідтримки.

Напоминаем:

Срок подачи заявок на получение 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка закончился 31 марта.

Программа доступна для ФЛП всех групп и наемных работников, за которые оплачивается ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общегосударственного страхования и государственной службы. Получить выплаты могли резиденты тех областей, где велись или ведутся боевые действия.