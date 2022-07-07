Кабмин выделил еще 36,5 миллиона на компенсации ОВА за размещение переселенцев

Кабинет министров выделил еще 36,5 млн грн для компенсации областным военным администрациям за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения.

Об этом сообщил в Telegram по итогам заседания правительства представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Выделено областным государственным администрациям для соответствующих областных военных администраций, Министерству развития общин и территорий для Киевской городской военной администрации 36 553 620 гривен из резервного фонда государственного бюджета с целью покрытия расходов за май 2022 года на компенсацию за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения", - написал Мельничук.

В мае общая сумма компенсации за размещение переселенцев составила 137,5 млн грн. Большую часть этих средств нам помогли закрыть международные доноры.

Еще 36,5 млн грн сегодня выделит правительство. Власти на местах продолжают помогать нашим переселенцам найти новое жилье и работу, дают им временное убежище, а потому для правительства важно выделить соответствующие средства, которые будут направлены на эти политики", - заявил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.

Также Кабмин принял решение, согласно которому передаст имущество Центров предоставления административных услуг в собственность общин Кировоградской и Ивано-Франковской областей.

Экономическая правда

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