Тарифы на электроэнергию частично будут удерживаться за счет ее экспортеров в ЕС

Правительство возложило специальные обязанности на экспортеров электроэнергии в Евросоюз, чтобы для населения тарифы остались неизменными.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Соответствующее постановление было утверждено на заседании в четверг.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что "никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается".

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С 7 июля Украина начала торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии, а 30 июня – в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

В правительстве убеждают, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.