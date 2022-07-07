Тарифы на электроэнергию частично будут удерживаться за счет ее экспортеров в ЕС
Правительство возложило специальные обязанности на экспортеров электроэнергии в Евросоюз, чтобы для населения тарифы остались неизменными.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Соответствующее постановление было утверждено на заседании в четверг.
"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", - отметил Шмигаль.
Он подчеркнул, что "никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается".
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Напоминаем:
С 7 июля Украина начала торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии, а 30 июня – в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.
В правительстве убеждают, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.