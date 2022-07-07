Экспорт украинской молочной продукции за июнь вырос на 30% – УКАБ

Во втором квартале 2022 года суммарно за апрель, май и июнь объем экспорта молокопродуктов составил 21,9 тыс тонн, что всего на 3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса".

При этом в июне до сих пор наблюдается положительный рост украинского экспорта молока и молочных товаров. В целом за последний месяц было экспортировано 9,3 тыс. тонн молочных товаров, что на 32% больше, чем в мае.

В частности:

Молоко и сливки несгущенные – 2,7 тыс. тонн (больше на 17%);

Молоко и сливки сгущены – 3,3 тыс. тонн (на 71%);

Масленка, коагулированные молоко и сливки, йогурт, кефир – 239 тонн, (на 2%);

Молочная сыворотка – 1,5 тыс. тонн, ( на 16%);

Масло сливочное – 897 тонн (на 12%);

Все виды сыров и кисломолочный сыр – 563 тонн (на 35%).

Крупнейшими импортерами стран были Польша, Молдова, Литва.

Что касается импорта молочных продуктов, то сейчас наблюдается наращивание объемов только среди сыров всех видов. За июнь месяц было ввезено 3,6 тыс. тонн, а это на 59% больше, чем в мае и на 6% больше, чем в июне 2021 года, говорят в ассоциации.

Это в свою очередь поддерживает цены на внутреннем рынке, но одновременно вредит украинскому производителю, поскольку в настоящее время наблюдается уменьшение потребительского спроса на сыры.

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Одной из причин этого достаточно высокая цена: производители в оптовой торговле не готовы отдавать традиционные сорта дешевле, а с наценкой сетей сыр становится недоступным для многих потребителей, добавляют в УКАБ.

"Если рассмотреть цены на молочные продукты, то, по данным мониторинга УКАБ, килограмм молока экстра сорта переработчики покупают в диапазоне 10,70-10,85 грн без НДС (в зависимости от региона), молоко высшего сорта - 10,54-10, 69 грн без НДС (в зависимости от региона). Что касается закупочных цен на сырое молоко в перерабатывающих предприятиях, то они остаются уже второй месяц почти без изменений", - говорится в сообщении.

На европейском рынке ситуация несколько отличается: в крупнейших европейских странах-производителях молока закупочные цены не остаются на месте. За последние два месяца они укрепились и составляют:

Польша – 47,37 евро/100 кг (больше на 5%);

Нидерланды – 53,52 евро/100 кг (на 10%);

Франция – 45,08 евро/100 кг (на 6%);

Германия – 50,10 евро/100 кг (на 3%).

"В Украины есть некоторое преимущество – низкие цены на корма сдерживают рост себестоимости молока, что делает украинскую продукцию конкурентной на внешнем рынке", - резюмировали в ассоциации.

Экономическая правда