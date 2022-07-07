Все разделы
Укр / Рус

Канадская Four Seasons приостановила прямое управление гостиницами в России

Четверг, 7 июля 2022, 17:20 - Алексей Павлыш

Канадский оператор сети отелей класса люкс Four Seasons приостановил прямое управление гостиницами в России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Four Seasons в Москве и Петербурге.

"В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановила предоставление услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля", - сказал он, добавив, что гостиницы продолжают принимать клиентов.

Представитель Four Seasons уточнил, что из-за технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, представляющие российские отели Four Seasons.

Отели в Москве и Петербурге исчезли с глобального портала Four Seasons, однако сотрудники обеих отелей заявили, что они продолжат работать под брендом Four Seasons.

Первой гостиницей Four Seasons в России стала гостиница в Санкт-Петербурге, ее открыли в 2013 году в отреставрированном особняке князя Лобанова-Ростовского на Исаакиевской площади.

В сентябре 2014 года Four Seasons открылся в Москве в перестроенном здании гостиницы "Москва" на Охотном Ряду.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Канада компании отели Россия
Материалы по теме
Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 150 миллионов долларов 29 июня 2022, 09:00
Годовая инфляция в Канаде в мае достигла сорокалетнего рекорда 23 июня 2022, 10:45
Канада и ФРГ ведут переговоры по возвращению турбин для "Северного потока" без нарушения санкций 22 июня 2022, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте