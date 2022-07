Канадская Four Seasons приостановила прямое управление гостиницами в России

Канадский оператор сети отелей класса люкс Four Seasons приостановил прямое управление гостиницами в России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Four Seasons в Москве и Петербурге.

"В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановила предоставление услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля", - сказал он, добавив, что гостиницы продолжают принимать клиентов.

Представитель Four Seasons уточнил, что из-за технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, представляющие российские отели Four Seasons.

Отели в Москве и Петербурге исчезли с глобального портала Four Seasons, однако сотрудники обеих отелей заявили, что они продолжат работать под брендом Four Seasons.

Первой гостиницей Four Seasons в России стала гостиница в Санкт-Петербурге, ее открыли в 2013 году в отреставрированном особняке князя Лобанова-Ростовского на Исаакиевской площади.

В сентябре 2014 года Four Seasons открылся в Москве в перестроенном здании гостиницы "Москва" на Охотном Ряду.

Экономическая правда