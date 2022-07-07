Рост акций и фунта: как британский рынок отреагировал на отставку Джонсона

Курс фунта стерлингов укрепился на 0,6% до $1,1994, а биржевой индекс FTSE 250 вырос на 0,9% на фоне новостей об отставке главы британского правительства Бориса Джонсона.

Об этом пишет Bloomberg.

Реакция рынка была положительной – курс фунта приблизился к 1,20 доллара. Индекс FTSE 100 увеличился вместе с другими мировыми фондовыми индексами.

"Фунт стерлингов в этом году уже упал на 11% и все больше зависит от глобальных рисковых настроений. Инвесторы больше озабочены направлением политики Банка Англии, а не тем, кто возглавляет правительство на Даунинг-стрит", - пишет агентство.

"Я не верю, что эта отставка будет иметь большое влияние на рынки", - сказал Майкл Кеуш, менеджер в Bellevue Asset Management.

"Это, безусловно, приносит дополнительную неопределенность, но в общем плане, со всей настоящей большой неопределенностью вокруг, я не думаю, что это сильно повлияет на рынки", – добавил он.

Другие опрошенные инвесторы считают, что отставка Джонсона может благоприятно отразиться на стоимости находившихся под давлением британских активов из-за высокой инфляции в стране, ослабления экономики и политической неопределенности.

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"Валютные рынки надеются, что любой новый лидер будет стремиться восстановить единство партии и позволит Торе управлять экономикой более эффективно в период роста стоимости жизни", - заявили в Credit Agricole.

В то же время, некоторые инвесторы считают, что укрепление фунта носит кратковременный характер.

"Фунт растет на новостях об отставке Бориса – и это удивительно", – заявил Джордан Рочестер, валютный стратег инвестбанка Nomura.

По его словам, пока неясно, какой импульс экономике может дать следующий премьер.

Напомним:

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.

Экономическая правда