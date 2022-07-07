Спрос на электромобили в Украине продолжает расти – ассоциация

В июне украинский автопарк пополнился 1055 электромобилями – 958 шт. легковых автомобилей и 97 коммерческих.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По сравнению с июнем 2021 года, регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза.

При этом в регистрациях легковых электромобилей доля новых - 14% по сравнению с 10% годом ранее.

В коммерческом сегменте, как и в прошлом, только два автомобиля были новыми.

Отмечается, что лидером рынка полностью электрических авто снова стал Nissan Leaf – 196 регистраций.

На втором месте – Volkswagen ID.4 с результатом 72 авто.

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Замыкает топ-3 Volkswagen е-Golf – 70 шт.

Также в топ-5 Tesla Model 3 (58 шт.) и Renault Zoe (57 авто).

Экономическая правда