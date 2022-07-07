Apple представила функцию для защиты от хакеров

Американская компания Apple представила новую функцию "Режим локдауна" для защиты пользователей, в частности политиков и активистов, которые по своему статусу или работе могут стать мишенью хакеров.

Об этом сообщает CNBC.

"Режим локдауна" отключает несколько функций на iPhone, чтобы сделать его менее уязвимым к шпионскому программному обеспечению, таким образом значительно уменьшая количество функций, к которым злоумышленники могут получить доступ и которые могут взломать.

В частности, "Режим локдауна" выключает многие функции предварительного просмотра в iMessage, ограничивает JavaScript в браузере Safari, предотвращает установку новых профилей конфигурации, блокирует проводные соединения — таким образом предотвращая копирование данных устройства, а также отключает входящие запросы к службам Apple, включая FaceTime.

Отмечается, что технологический гигант заплатит до 2 миллионов долларов тому, кто найдет недостаток безопасности в "Режиме локдауна".

Ожидается, что осенью новая функция станет доступна пользователям iPhone, iPad и Mac. Пока ее можно протестировать в бета-версии.