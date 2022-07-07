Семь руководителей банков, обслуживающих российскую "оборонку", до сих пор не под санкциями

Под санкции ЕС и США до сих пор не попали семь человек из руководящего состава банков, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс: "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и другие.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor.

Речь идет о руководителях также "Новикомбанка", "АБ "Россия", "Дальневосточного банка", "Всероссийского Банка Развития Регионов" и "Банка "Санкт-Петербург".

В частности, под санкции Евросоюза не попали: Борис Листов (председатель правления "Россельхозбанка"), Дмитрий Лебедев (председатель Совета директоров "АБ "Россия"), Андрей Акимов (председатель правления АО "Газпромбанк"), Елена Георгиева (председатель Правления АКБ "Новикомбанк"), Александр Савельев (председатель Правления ПАО "Банк "Санкт-Петербург"), Дина Маликова (президент АО "Всероссийский Банк Развития Регионов") и Сергей Маринин (президент АО "Дальневосточный банк").

При этом санкции США не коснулись Бориса Листова, Александра Савельева, Дины Маликовой и Сергея Маринина.

Под украинские санкции не попали восемь руководителей, среди которых Листов, Лебедев, Георгиева, Савельев, Маликова, Маринин, а также Герман Греф (председатель правления ПАО "Сбербанк России") и Петр Фрадков (председатель ПАО "Промсвязьбанк"). Два последних банка также обслуживают ОПК.

"Новикомбанк" является дочерней компанией оборонной государственной корпорации Ростех и играет одну из ключевых ролей в агрессии против Украины, а через "Газпромбанк" Министерство обороны РФ выплачивает заработную плату и "боевые" выплаты российским военнослужащим.

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Российское законодательство содержит перечень из 10 банков, уполномоченных обслуживать участников государственного оборонного заказа: "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "Всероссийский банк развития регионов", "Россельхозбанк", "Новикомбанк", "Банк "Санкт-Петербург", "Россия", "Дальневосточный банк" и "Промсвязьбанк".

Они уполномочены осуществлять банковское сопровождение контрактов в сфере российского гособоронзаказа, поэтому являются стратегически важными для правительства. Банки выдают кредиты оборонным компаниям, а правительство РФ потом компенсирует им эти средства. Так





