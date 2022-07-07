Добыча нефти на российском проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти в рамках российского проекта "Сахалин-1" из-за санкций сократилась в 22 раза – до 10 тысяч баррелей в сутки.

Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет "Интерфакс".

По его словам, "это сказалось и на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и Российской Федерации также".

"Недополучено будет (в бюджет Сахалинской области – ред.) в 2023 году до 38 млрд рублей. Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году", - заявил Трутнев.

По его словам, из-за простоев возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которые могут оказать существенное влияние на снижение коэффициента от нефтеотдачи.

"Это означает, что большое количество нефти останется в пластах", – признал он.

Комментируя тему ухода иностранных партнеров по сахалинским проектам, Трутнев сказал: "Для бюджета Сахалинской области в сегодняшних условиях принципиальное значение имеет сохранение режима СРП. Предварительно мы обсуждали этот вопрос с министром финансов Российской Федерации. Его позиция и моя позиция - что в течение 5 лет менять режим СРП не будем. Понятно, что это еще требует рассмотрения правительства, утверждения. Но пока я надеюсь, что именно таким образом все будет происходить".

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Экономическая правда