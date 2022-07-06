Белый дом выпустил коллекционную монету в честь защитников Змеиного

Белый дом анонсировал продажу коллекционной монеты, посвященной отпору украинских защитников острова Змеиный "русскому военному кораблю" – 20% доходов направят на помощь украинским женщинам и детям.

Об этом говорится на странице монеты на сайте магазина Белого Дома.

На страничке монеты пересказывается история обороны острова Змеиный в первые дни полномасштабного нападения РФ против Украины.

"Расположенный в Черном море, а также известный как остров Змеиный, нападение получило широкую огласку, когда на аудиозапись российского крейсера "Москва", который приказывает украинским солдатам сдаваться, ответили "русский военный корабль, иди на#уй!", – напоминают на сайте.

С одной стороны монеты изображен тонущий крейсер "Москва" вместе с подписью о "русском военном корабле". С другой стороны – фото Змеиного с цитатой президента Владимира Зеленского: "Этот остров, как и остальная наша территория является частью украинской земли, и мы будем защищать ее всеми нашими силами".

Напоминаем:

24 февраля к острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники ответили фразой, що вскоре стала крылатой.

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Поздно вечером Государственная пограничная служба сообщила, что связь с пограничниками на Змеином потеряна, вероятно, остров захвачен врагом. Защитники Змеиного оказались в русском плену.

23 мая стало известно, что автора знаменитой фразы "Русский военный корабль, иди нах#й", пограничника, чье имя пока не раскрывается, удалось вытащить из российского плена.