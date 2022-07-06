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БЭБ выявило подозрительные операции по перечислению средств за границу на 9 миллиардов

Среда, 6 июля 2022, 18:40 - Алексей Павлыш

Бюро экономической безопасности в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов РФ изучает транзакции более 10 банков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В частности, установлено, что с начала войны, должностные лица почти одной тысячи субъектов хозяйственной деятельности - резидентов Украины совершили более 2,5 тыс. финансовых операций по перечислению денежных средств на зарубежные банковские счета предприятий-нерезидентов. Общая сумма таких переводов составила 50 млрд гривен.

Аналитики БЭБ обнаружили, что отдельные хозяйственные операции, за которые перечислялись денежные средства, имеют признаки рисковых. В общей сложности, сумма таких транзакций составляет более 9 млрд гривен. Также некоторые перечисления осуществлялись гражданами Украины, служащими лицами субъектов хозяйственной деятельности с российскими собственниками или руководителями. Такие переводы денежных средств на зарубежные банковские счета могли производиться для вероятной легализации валютных ценностей", - заявили в БЭБ.

Проверка указанных рисковых операций осуществляется сотрудниками БЭБ как путем аналитических исследований, так и внутри криминальных производств, пояснили в ведомстве.

В настоящее время БЭБ кроме анализа и проверки информации о перечислении субъектами хозяйствования денежных средств на основании внешнеэкономических контрактов также отрабатывает факты законности перемещения физическими лицами наличных средств через государственную границу.

Экономическая правда

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