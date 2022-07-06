Евро продолжает падение и находится в шаге от паритета с долларом

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Котировки евро продолжают падать на рынке и в среду опустились на еще почти 1% до 1,0163 за доллар из-за риска рецессии в еврозоне, в том числе на фоне сокращения газовых поставок из России.

Об этом сообщает Bloomberg, данные Investing.

В среду, 6 июля, котировки евро опустились до минимума с 2002 года до 1,016 за доллар, после чего незначительно выросли до 1,0191 за доллар.

Трейдеры все больше убеждены, что достижение паритета евро с долларом неизбежно. Согласно модели Bloomberg существует 50% вероятность того, что евро сравнится с долларом в течение месяца.

На котировки давит риск прекращения поставок газа Россией в Европу, что оттолкнет регион в рецессию. Экономический шок осложняет проведение Европейским центральным банком усиления монетарной политики, что, вероятно, еще больше усугубит разницу в процентных ставках с США.

"Это все из-за России", - сказал Каспар Хэнс, старший портфельный менеджер BlueBay Asset Management. "Если мы увидим нормирование нефти в Европе из-за сокращения поставок из России, мы увидим значительную рецессию в Европе. Зима может быть очень длинной". Он считает, что евро может упасть до 90 центов к доллару, если Россия прекратит поставки энергоносителей в Европу.

В результате разрыва ставок между ЕЦБ и Федрезервом США много капитала уже переместилось в США, отметил Энди Блумфилд, руководитель отдела макроисследований в Record Currency Management.

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Напоминаем:

Курс евро против доллара упал на 1,4% до 20-летнего минимума – рынок предполагает, что Европейский центральный банк будет медленно повышать процентные ставки, учитывая угрозу рецессии.

Несмотря на рекордную инфляцию, европейский регулятор не может повышать ставки столь же решительно, как Федеральная резервная система США из-за последствий российско-украинской войны.