ЕС инвестирует в строительство гигантской ГЭС в Таджикистане: хочет снизить зависимость региона от энергоресурсов РФ

Европейский Союз планирует стать главным инвестором в строительство гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане - проект направлен на то, чтобы помочь Центральной Азии уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Отмечается, что это также часть ответа на китайскую инициативу "Один пояс, один путь".

В 2016 году Таджикистан приступил к строительству гигантской Рогунской ГЭС, которая могла бы обеспечить полную энергетическую независимость страны бывшего СССР, не имеющей выхода к морю, отмечает агентство.

Инвестиционное подразделение ЕС, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), до сих пор не финансировало проект, главным разработчиком которого является итальянская строительная компания Webuild (WBD.MI).

Однако на этой неделе представитель ЕИБ сообщил Reuters, что Европейская комиссия попросила банк стать "крупнейшим инвестором" в проект.

Ожидается, что проект Рогунской ГЭС будет стоить около 8 миллиардов долларов, из которых 3 млрд уже израсходовано, сообщил агентству министр энергетики Таджикистана Дальор Джума в июне.

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До этого он в значительной степени финансировался за счет облигаций правительства Таджикистана и частных займов.

Правительство Таджикистана обратилось в ЕС с просьбой о финансовой и технологической поддержке для завершения проекта, сообщил официальный представитель ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Представитель ЕИБ отказался комментировать размер возможной инвестиции.

В период с 2014 по 2020 год банк инвестировал в Центральную Азию около 182 млн евро, что является незначительной частью его многомиллиардных инвестиций за пределами ЕС.

По словам представителя ЕС, главной причиной того, чтобы ЕС стал главным инвестором в гидроэлектростанцию, является цель сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии.

Ожидается, что Рогунская ГЭС с дамбой высотой 335 метров, которая, по словам разработчиков, станет самой высокой в ​​мире, должна положить конец хронической нехватке электроэнергии в Таджикистане и позволит ей экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан.

Окончательное решение об инвестициях ЕС в строительство станции может быть принято до четвертого квартала 2022 года, отметил чиновник ЕС. Правительство Таджикистана отказалось от комментариев.

Экономическая правда