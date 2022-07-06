"Интерпайп" Пинчука начал выпускать новый тип колес для рынка ЕС

Интерпайп

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала новый тип колес для рынка Евросоюза и отгрузила экспериментальную партию заказчику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что разработку нового типа колес "Интерпайп" начала еще до полномасштабной войны. Основным запросом клиента была специальная форма колесного диска диаметром 840 мм.

"С этой задачей успешно справился R&D-центр железнодорожного дивизиона. Это колесо категории 2 из марки стали ER7 по европейскому стандарту", – говорится в сообщении.

Такой продукт предназначен для вагонов электроподвижного состава железных дорог 1435 мм, то есть его можно устанавливать на электрички для обычных междугородных перевозок.

"В скором времени украинские колеса будут на вагонах национальной сети железных дорог одной из крупнейших стран ЕС", – сообщила пресс-служба.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется в более чем 80 стран мира. Конечным бенефициарным владельцем компании является олигарх Виктор Пинчук.

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Экономическая правда