Глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте и в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сказала, что Путин продолжает использовать энергию как оружие, и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев", – сказала она.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

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Европейская правда