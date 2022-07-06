В РФ из-за невозможности экспорта приостановил работу крупнейший свинцовый завод

В РФ остановился на месяц крупнейший завод по производству вторичного свинца – "Фрегат" в Московской области: Минпромторг не выдал заводу лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низок.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на саму компанию и источники в отрасли.

Отмечается, что другие свинцовые заводы могут закрыться по тем же причинам.

Газета пишет, что "Фрегат" выпускает около четверти объема производства свинца в России, до 40 тыс тонн свинца и сплавов в год. За пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17 500 тонн.

"Лицензию на экспорт необработанного металла производители получают с 15 мая по 15 ноября.

По словам собеседников газеты, Минпромторг хотел посредством лицензирования победить кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ, сырье для производства вторичного свинца), но его требования к поставщикам носили чрезмерный характер", - говорится в статье.

Издание добавляет, что поставщик должен предоставить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание ОСКАБ, но завод не может иметь лицензии на все виды деятельности с ОСКАБ.

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В начале июня газета писала, что российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта.

Европейский рынок недоступен из-за санкций с марта, а для остальных направлений нужна лицензия Минпромторга РФ, которую он не выдает.

С 10 июля поставки свинца будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета Евросоюза.

В правительстве РФ газете в июне заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений".

Во "Фрегате" сообщили, что приостановили работу на один месяц. За это время завод будет изучать ситуацию с лицензированием и будет искать рынки сбыта. На заводе работает 227 человек, им будут выплачивать две трети оклада. Выручка компании в 2021 году составила 7,54 млрд рублей, прибыль – 99,7 млн ​​рублей.

Отмечается, что Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров "среди дружественных стран", но без лицензии на экспорт и без понимания даты и объема снабжения вести переговоры с новыми покупателями бессмысленно, говорят участники рынка.

По словам экспертов, перспективными направлениями экспорта могут стать Турция (около 7,5% российского экспорта 2021 года), Китай и Гонконг (4,2%), Сербия (1,9%).

Участники рынка считают, что запрет на экспорт свинца был вызван опасениями его дефицита.

Свинец активно используется в военном машиностроении и патронной промышленности.

Экономическая правда